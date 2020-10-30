İzmir'deki deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nı da vurdu
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda bulunan 1 kilise ve çok sayıda ev hasar aldı. Adanın kıyı kesimlerinde taşkınlar meydana geldi.
Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’ın Sisam Adası’nda da yıkımlara neden oldu.
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Ada’nın Karlovasi bölgesinde bulunan tarihi Panagia Theotokou Kilisesi ve yaklaşık 50 binada deprem nedeni ile hasar meydana geldi.
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Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken; en az 10 kişi yaralandı.
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Deprem nedeni ile adanın kıyı kesimlerinde suların yükselmesi ile taşkınlar meydana geldi.
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