Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir

İzmir Valisi'nden kritik açıklama: 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı

Son dakika İzmir'deki deprem çalışmaları için 5 milyon TL ödenek! Bakan duyurdu

Binali Yıldırım İzmir'e hareket etti! Depremle ilgili açıklama yaptı