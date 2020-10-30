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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'deki depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

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