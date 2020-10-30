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İzmir depremi sonrası provokatif paylaşımların ardından emniyet harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan hesaplar hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Emniyet'ten açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlar hakkında basın açıklamasında bulundu.

"Adli mercilere intikal ettirilecektir"
Açıklamada şöyle denildi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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