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Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." dedi.

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Bakan Kurum, AA muhabirine, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz." diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Ayrıca AFAD, Kızılayımız ve ilgili bakanlıklarımıza ait tüm ekipler İzmir'e intikal etmektedir. Ayrıca il bünyesinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri de yürütülmektedir." 

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