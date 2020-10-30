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AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: SMS'i tercih edin

İZMİR'İN Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremde binalar yıkıldı. AFAD haberleşme için telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmek için SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Depremin ardından AFAD uyarıda bulundu. AFAD yayınladığı grafikte iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için haberleşirken telefon görüşmelerinin kısa tutulması gerektiğini ve  haberleşmek için SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmesi gerektiğini belirtti. 

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