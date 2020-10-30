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Azerbaycan'dan, İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu

AZERBAYCAN Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

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AZERBAYCAN Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

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