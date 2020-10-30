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İzmir'de 6.6'lık deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları

Uzmanlar Ege'de 6.6 büyüklüğünde depremle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'Batı Anadolu güneyden kuzeye normal faylardan oluşan bir bölgedir. Yıkıcı bir deprem. Karada olsa daha şiddetli hissedilecek. Bu deprem geniş bir alanda' dedi.

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 İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlardan son dakika yorumları

Prof. Dr. Süleyman Pampal , İzmir çevresinin zeminlerinin iyi olmadığını belirtti. Pampal sözlerine şöyle devam etti:

'Ülkemiz zaten sürekli çok büyük bir depremlere sahip olan bir yerde yer alıyor. Batı Anadolu'da depremler oluyor. Türkiye'de her an her büyüklükte depremlerin olması bekleniyor'

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