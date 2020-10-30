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Fatih Portakal depreme yakalandı! Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım

İZMİR'de bulunan Fatih Portakal depremin ardından yayınladığı videoda, "Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım, görmedim şu ana kadar" diye konuştu.

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AFAD'dan yapılan açıklamada “Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi.

Depremin yerin 16.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi'ne depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 7.0.

"Sallantı durmadı bir türlü"

“Olduğumuz yere çömeldik ama sallantı durmadı bir türlü. İçimden şöyle dedim ‘yaradan bitir artık şunu” diyen Portakal, “Şu anda Seferihisar’da elektrik yok” diye konuştu. Biz en yakın noktayız. Seferihisar, Urla, Sığacık, Kuşadası, Çeşme en yakın nokta” ifadelerini kullandı.

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