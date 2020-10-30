İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu 12 kişi hayatını kaybetti! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika gelişmesine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. AFAD, depremde ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 419 kişinin yaralandığını duyurdu. 17 binada ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Kandilli: 30-40 kilometrelik bir fay kırılması oldu

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depreme ilişkin açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı; ''Depremde 30-40 kilometrelik bir fay kırılması oldu. Sosyal medyada dalgaları ve teknelerin birbirine çarpışını gördünüz. Bizim vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşın. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde 15 gün boyunca artçılar bekleniyor.''

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 419 kişinin yaralandığını ve 17 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Deprem sonrasında 21'i 4'ün üzerinde olmak üzere 107 artçı sarsıntı yaşanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir" denildi.

Bakan Selçuk: 5 milyon lira kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık."

Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

Koca: 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan uyarı

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi. Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.

Tunç Soyer: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi." açıklamasını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı olduğunu açıkladı. Soyer ''Ağırlıklı olarak Bornova ve Bayraklı bölgesinde yıkılan binalar var'' dedi.

Bakan Kurum: Enkaz altında kalanlar var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız'' dedi.

İstanbul'da da hissedildi

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 33 artçı sarsıntı meydana geldi. NTV'ye açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Hasar gören binalara yetkililer inceleme yapmadan girilmemeli. Artçı depremlerin bir hafta boyunca devam edeceği ön görülüyor" ifadelerini kullandı.

Objektiflere yansıyan fotoğraf karesi MANAVKUYU-BAYRALI'ya ait.

Deprem 15 saniye sürdü

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yıkılan binanın bulunduğu bölge ise BORNOVA-ÖZKANLAR.

Ali Yerlikaya: 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise ''AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.'' açıklaması yaptı.

AFAD verilerine göre;

saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir.



İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.



Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun.#İstanbul #deprem — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2020

''Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık''

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, ''Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık'' dedi.

''Bornova'nın merkezinde sıkıntı yok''

NTV yayınına bağlanan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, ''Bayraklı tarafında yıkık bina sayısı fazla. 4 katlı binanın yıkıldığını biliyoruz. Yıkılan bina için sahaya çıkıyoruz. Bornova'nın merkezinde sıkıntı yok'' diye konuştu. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.



''Deniz taştı, büyük bir ihtimalle can kaybı var''

NTV yayınına telefonla bağlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ''Deniz taştı. Büyük bir ihtimalle can kaybı var. Açıkta olan balıkçılar varmış onlardan haber alınamıyor. Denizde balıkta olan balıkçılarımıza ulaşılamıyor'' şeklinde konuştu.