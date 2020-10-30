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Antalya'da kamyonetle 15 metreden düştü kimse fark etmedi! Haberi alan eşi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde kullandığı kamyonetle 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kimsenin görmediği kaza, sabah yürüyüşü yapan bir vatandaşın dere yatağındaki aracı görmesiyle ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Gedelma mevki'indeki yayla evinden ayrılıp ilçe merkezine gitmek üzere 07 K 9636 plakalı kamyonetiyle yola çıkan tüccar Harunu Reşit Taşdeniz, Kesme Boğazı mevki'indeki yayla yolunda giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp dere yatağına düştü.

Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu. Başından ağır yaralandığı tespit edilen Harunu Reşit Taşdeniz cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vinçle çıkarılarak ayrıntılı inceleme için Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Kaza yerine gelen Harunu Reşit Taşdeniz’in eşi Filiz Taşdeniz, babası Şaban Taşdeniz gözyaşlarına boğuldu. Dere yatağında düşen kamyonet ise yol kapatılarak çıkartıldı.

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