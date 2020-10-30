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İlham Aliyev: 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 9 köyün kurtarıldığı açıkladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerine ait toplam 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev açıklamasında, ”Azerbaycan ordusu Cebrayıl bölgesinde Hudaverdili, Gurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Zengilan bölgesinde Aladin, Vecneli, Gubadlı bölgesinde Kavdadıq, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!” ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 30 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Açıklamada, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 400 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu aktarılan açıklamada yaralılardan 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri hayatını kaybederken, 4 çocuğun da her iki ebeveynini kaybettiği ifade edildi. Öte yandan Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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