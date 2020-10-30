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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Macron'a tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobik nefret ürünü olan karikatürleri inanç ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmesinin İslam düşmanı zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamofobik nefret ürünü olan karikatürleri inanç ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmesinin İslam düşmanı zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasına ve Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne tepki gösterdi.

Etnofobi ve İslamofobi'nin Avrupa'da yayıldığını ifade eden Erbakan, Avrupa'daki nefret söylemini görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

'İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür'

Charlie Hebdo dergisinin Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erbakan, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamofobik nefret ürünü olan bu karikatürleri inanç ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirmesi ve tüm Müslümanları potansiyel suçlu ilan etmeye kalkışması, sahip olduğu İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, Macron'un içinde bulunduğu sıkıntılı ve sancılı dönemi unutturabilmek adına Müslümanları ve inandıkları değerleri hedef alarak iç istikrarı sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

'Boykot çağrısı sorunu çözmeyecek'

Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının sorunu çözmeyeceğine dikkati çeken Erbakan, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltması ve borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve katma değerli ihracat ekonomisine geçmesi gerektiğini savundu.

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