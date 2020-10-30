Kayseri'de 15 asker şehit düşmüştü! Terör saldırısıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
KAYSERİ'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler, sorguları için Kayseri'ye gönderildi.
Saldırının faili PKK'lı terörist 'Fırat-Bozan' kod adlı Ferhat Tekiner geçen hafta MİT ve emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.