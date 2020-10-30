Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona çıktı! Fahrettin Altun'un yardımcısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in korona testi pozitif çıktı.
Çağatay Özdemir’in yakın çalıştığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 10 gün kendini karantinaya aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un karantina kararını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için risk yaratmama” gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
Altun'un karantinanın ardından programlara katıldığı öğrenildi.