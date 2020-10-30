Talat Bulut aslen nereli kaç yaşında Talat Bulut gençliği

Yasak Elma dizisinde Halit karakterine hayat veren başarılı oyuncu Talat Bulut'un hayatı merak konusu oldu. 64 yaşında olan Talat Bulut aslen Kars Sarıkamışlı. Şu anda evli olmayan Talat Bulut kızı Hazal'ın annesi Pınar Afşar Bulut ile 3 kez evlenip boşandı. İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler...

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Talat Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Talat Bulut'un kiminle evliydi, kızı kim soruları merak edildi. 4 sezondur Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut aslen Karslı ve 64 yaşında. Kızı Hazal yurtdışında okuyan Talat Bulut, sık sık kızıyla olan paylaşımları ile duygulandırıyor. T

Talat Bulut, tiyatro sanatçısı Esin Afşar ile Kerim Afşar’ın kızı Pınar Afşar Bulut ile evli ve 1996 doğumlu Hazal Bulut adında genç bir kızları var.

Talat Bulut kimdir: Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf