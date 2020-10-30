Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili açıklama!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yabancı plakalı araçlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı" dedi.Abone ol
Ticaret Bakanı Pekcan "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı. Yılsonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31.12.2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvurular, gümrük müdürlüklerimizce değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacak." dedi.
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