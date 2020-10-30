Bingöl'de deprem oldu! 4.1 şiddetindeki deprem büyük panik yarattı

Bingöl yine sallandı. Son dakika bilgisine göre saat 11:48 sularındaki depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi...Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı 4.1 şiddetindeki deprem, saat 11.48'de meydana geldi. Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 11:48:01 TSİ
Enlem : 38.9385 N
Boylam : 40.4303 E
Derinlik : 7.62 km
Detay : https://t.co/ZV0vhdnvv0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli bu sefer şiddetini küçük verdi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezinin Çukurca olduğunu belirtip, depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 30, 2020
CUKURCA-(BINGOL) https://t.co/RyFllz8SZ0
30.10.2020, 11:48:01 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 2.1 km#Kandilli