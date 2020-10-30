BIST 1.110
DOLAR 8,34
EURO 9,74
ALTIN 501,56
HABER /  GÜNCEL

Gülistan Doku için baraj gölünün yarısı tarandı; 16 günde 150 saat dalış yapıldı

TUNCELİ'de, 300 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku'yu bulmak için 16 günde 150 saat dalış yaparken, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzde 50'si tarandı.

Abone ol

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine arama bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yaptı. 225 gün süren ve 18 Ağustos'ta sonlandırılan arama çalışmaları, Tunceli Valiliği'nce 15 Ekim'de yeniden başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü'nün yarısı tarandı
Gülistan Doku için Tunceli Valiliği koordinesinde 15 Ekim tarihinde 17 kilometrelik uzunluğa sahip Uzunçayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor.

Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı
Sabah erken saatlerde bölgeye gelen AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirirken 3 su altı arama robotu ve yandan taramalı sonar cihazı baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapıyor. 16 günde toplam 150 saatlik dalış gerçekleştirilen çalışmalarda Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede Gülistan'ın kardeşi Osman Doku, AFAD Müdürü Cem Erdoğan tarafından bilgilendirilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar ise aileyi yalnız bırakmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pandemi hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı
PCR testini pozitiften negatife çevirebilen bir şebeke var! Habertürk yazarı Yılman yazdı
Son dakika Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İlk dalgada neredeyse hiç görmedik çocuk vakaları arttı
Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta
İYİ Parti'de yeni FETÖ krizi! Genel Başkan Yardımcısının paylaşımları bomba etkisi yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Yılmaz çocukları Hasan Yılmaz ve intihar eden Yavuz Yılmaz kimdir?
Maske nedeniyle ortaya çıktı uzmanların adını koyduğu yeni cilt hastalığı 'maskne'
Van'da güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristten 'HDP' itirafı
İstanbul'da Amerikalı kadın mahalleyi isyan ettirdi: Buraya özellikle geliyor
Esendere Gümrük Kapısı'nda hurma kutularında 50 kilogram eroin yakalandı
Uğur Işılak Öz eleştiri şarkı sözleri AK Parti'ye neler diyor?
Yorumlar