Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pandemi hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan pandemi sürecine yönelik flaş bir açıklama geldi. Zaman zaman vaka artışlarının olduğunu belirten Koca pandeminin hiçbir döneminde kontrol dışına çıkmadığını ifade etti.

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4'üncüsü düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zaman zaman ülkemizde de vaka artışlarının görüldüğünü fakat bunun kontrol dışına çıkmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

"Hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı"

Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

"Teklifimizi ilettik"

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.