Alanyaspor maçı öncesi Göztepe'de koronavirüs şoku

Göztepe, 1 futbolcu, 1 teknik heyet personeli ve 1 yöneticinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Hafta sonu sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe'de 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Göztepe'den koronavirüs açıklaması; "Futbol A Takımımıza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir."