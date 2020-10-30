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Araç sahiplerine kötü haber! LPG'ye bu gece zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber Epgis'ten geldi. LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Öte yandan fiyat artışının pompaya yansımayacağı belirtildi.

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Dolardaki yükselişler akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. İlk haber LPG otogazdan geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 10 litre başına 10 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak.

İSTANBUL'da akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı 6,69 olarak kayda geçerken motorin ise 6,12'den satılıyor. 

Diğer güncel fiyatlar ise şöyle:

Gaz yağı: 4, 90

TP Motorin: 6,15

Kalorifer yakıtı: 4,19

fuel oil: 3,88

TP Gaz: 4,06

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