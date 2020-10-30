Araç sahiplerine kötü haber! LPG'ye bu gece zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber Epgis'ten geldi. LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Öte yandan fiyat artışının pompaya yansımayacağı belirtildi.

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Dolardaki yükselişler akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. İlk haber LPG otogazdan geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 10 litre başına 10 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



30/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 10 krş/lt



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) October 30, 2020

İSTANBUL'da akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz benzinin litre satış fiyatı 6,69 olarak kayda geçerken motorin ise 6,12'den satılıyor.

Diğer güncel fiyatlar ise şöyle:

Gaz yağı: 4, 90

TP Motorin: 6,15

Kalorifer yakıtı: 4,19

fuel oil: 3,88

TP Gaz: 4,06