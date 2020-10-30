Son dakika Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları

Bir süredir tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan son dakika acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Yılmaz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Yüce Divan'da yargılanan tek başbakan olan Yılmaz, 5 dönem milletvekilliği, 5 dönem bakanlık, 3 dönem Başbakanlık yaptı.

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Yılmaz, Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Eşi Berna Yılmaz, cenaze programını daha sonra açıklayacağını duyurdu. Mesut Yılmaz için taziye mesajları yağıyor.

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Eşinden ilk açıklama

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz CNN Türk'e bir açıklamada bulundu. Oldukça üzgün olduğu belirtilen Yılmaz, "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi. Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi. Berna Yılmaz, koronavirüs döneminde kimseyle temasta olmamak için hastane odasından çıkmadığını söylemişti.

Hastaneden yazılı açıklama

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

ANAP Genel Başkanı: Oğlunun ölümünden sonra toparlayamadı

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, vefat haberiyle ilgili şunları söyledi: ''Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim Bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk. Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut Bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut Bey biraz daha içine kapandı. Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.''

Mesut Yılmaz kimdir? Yüce Divan'da yargılanan ilk Başbakan

72 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yüce Divan'da yargılanan tek başbakandı. Yılmaz 5 dönem milletvekilliği, 5 dönem bakanlık, 3 dönem Başbakanlık yaptı.

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında doğdu. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.

1995 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.