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Galatasaray ve Fenerbahçe Bursasporlu Ali Akman kapışıyor

Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 5 gol atan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın peşine düştü. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman ile Galatasaray'da yakından ilgileniyor.

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Kadrosunu 18 isimle güçlendiren ve Süper Lig'de doludizgin giden Fenerbahçe, transfere doymuyor. Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.

Emre yakından takip ediyor
Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

Ayhan Akman'ın yeğeni
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni. Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

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