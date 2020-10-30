Galatasaray'ın devre arası hamlesi: Dorukhan Toköz

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz Galatasaray'ın radarına düştü. Fatih Terim'in de onay verdiği transferde sarı-kırmızılı yönetim Ocak ayında Kartal'ı yoklayacak.

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Sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibi Beşiktaş'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcusu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Yaz transfer sezonunda istediği takviyeleri yapamadığı gibi satmak istediği oyuncuları da satamayan Galatasaray'da bu durum Fatih Terim ile yönetimin arasını açmıştı.

SABAH'ta habere yer alan habere göre, Kadrodaki bazı sıkıntıları çözmek için kısa vadeli planlar yapan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Fenerbahçe de takipte

Milli futbolcuya teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Dorukhan'ı Fenerbahçe'nin istediği ifade ediliyor. Bu durumda Galatasaray, Fenerbahçe ile transferde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı yönetimin ilk hedefinin Dorukhan'ı Ocak ayında kadrosuna katmak olduğu ancak Beşiktaş ile anlaşma olmazsa sezon sonunun bekleneceği öğrenildi.

Dorukhan'ın sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor. Galatasaray, Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak istediği gibi sol bek Saracchi'nin de bonservisine sahip olmak istiyor.