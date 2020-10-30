Son veriler korkuttu! Dünyada vaka sayısında rekor artış

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 186 bin 581, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 45 milyon 358 bin 184’e yükseldi.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 212 bin 767 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 234 bin 177’ye ulaştığı bildirildi.



Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 496 bin 402 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 159 bin 33’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 143 bin 800 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 442 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 122’ye ulaşırken, toplam can kaybı ise 30 bin 926 olarak açıklandı.



Vaka artışı sürüyor

Avrupa kıtasında Fransa’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769, virüs kaynaklı ölü sayısı 36 bin 20 olarak raporlandı. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 238 bin 922’ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 639’a yükseldiği aktarıldı.