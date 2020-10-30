İYİ Parti'de yeni FETÖ krizi! Genel Başkan Yardımcısının paylaşımları bomba etkisi yaptı

İYİ Parti, Ümit Özdağ'ın "İstanbul İL Başkanı FETÖ'cü" çıkışıyla başlayan krizi aşamamışken, yeni bir FETÖ krizi bayladı. İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ liderini öven ve Leyla Zana'ya destek veren tweetlerini ifşa etti.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlamasının ardından başlayan kriz büyüyerek sürüyor. Ümit Özdağ, ihraç istemiyle disipline sevk edilirken, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve Leyla Zana paylaşımlarını ifşa etti, Özdağ destek verdi. Bahadır Erdem ikisine de 'müptezel' deyip meydan okudu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, HDP'li Leyla Zana ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında eski paylaşımlarını hatırlatarak tepki gösterdi. Koncuk, “Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?” notuyla 3 paylaşımı gündeme getirdi.

Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: bu arkadaşı İYİ Partiye kim getirdi? Kim allayıp, pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz? pic.twitter.com/pJAFOyeZBV — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) October 29, 2020

Koncuk'un gündeme getirdiği paylaşımlarda ne var?

İşte Bahadır Erdem'in Leyla Zana ve Fethullah Gülen paylaşımları...

- Sakın ola ki Leyla Zanaya bir kere daha dokunulmasın Kürt halkı için ömrünü adamıştır Türkiyeye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz.

- Leyla Zana işareti verir demedim mi? Elimizi taşın altına koyarak Apoyu ev hapsine yollayacağız.

- Fethullah Hoca döndüğünde havaalanına karşılamaya gidenlerin Araba kuyrukları İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'nin İran'a dönüşü hiç kalır...

Ümit Özdağ, Zana paylaşımıyla vurdu

Ümit Özdağ da Bahadır Erdem'in Leyla Zana paylaşımını alıntılayarak, "Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. IYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. IYI Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir." ifadelerini kullandı.

Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. IYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. IYI Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir https://t.co/Cz8rObNN9Q — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 29, 2020

Bahadır Erdem'den 'müptezeller' cevabı

Bu paylaşımlara Bahadır Erdem de Twitter hesabından yanıt verdi. Erdem yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Anlaşılan o ki bazı müptezeller benden de FETÖcü çıkarmaya çalışyor Fethullahın Türkiyeye dönüşü tweetinin başında başka tweetler var Bu ülkeye verdiği zararları ülkede rejimi değiştirmek istediğni söyleyen ve eleştiren bir kaç tweetten biridir o Sizler aradan onu beğenmişsiniz. 15 Temmuzda CNN’de canlı yayındaydım bizler alelacele evlere yollanırken cuma gecesi dışarıda olan öğrencilere olan bitenin tehlikeli olduğunu kendilerini korumalarını söylemek içindir. Ayrıca Cumhurbaşkanının milleti sokağa çağırmasından çok önce atılmıştır. Hiç boşuna yorulmayın.

Anlaşılan o ki bazı müptezeller benden de FETÖcü çıkarmaya çalışyor

Fethullahın Türkiyeye dönüşü tweetinin başında başka tweetler var

Bu ülkeye verdiği zararları ülkede rejimi değiştirmek istediğni söyleyen ve eleştiren bir kaç tweetten biridir o

Sizler aradan onu beğenmişsiniz+ https://t.co/KxQpiZo9Y1 — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) October 29, 2020

Bu ülke yıllardır ne kadar zavallı bir anlayışla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir adamın fikirlerine karşı çıkamıyorsan karşısında aciz kalıyorsan hemen iftira atma yöntemi. Bu acizlik ve korkaklık ülkeyi çürütüyor. Beyler ben 5 yıldır tek başıma tvlerde hakkı hukuku savunuyorum.

Hukuk ve ülkenin aydınlık geleceği birliği için bu işi yaparken Sn Cumhurbaşkanının bile maalesef ki söz söylediği bir akademisyen olarak en ufak bir yamuğum olaydı OHAL süreçlerini geçiren devletimiz ortaya kırk kere çıkartırdı Demem o ki boşuna yorulmayın Ben çok açık bir adamım.”