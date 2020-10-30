Yunan vekilden İslam'ı hedef alan Macron'a ders gibi yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili skandal sözlerine Yunanistan'dan da tepki geldi. Ana muhalefet partisi Syriza'nın Yürütme Kurulu Üyesi Antonis Liakos, Macron'un İslam'a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan tutumuna tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ifade eden bir yazı paylaştı.

Liakos, paylaşımında, "Macron'un İslam'a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Dünyadaki en kalabalık üç dinden biri olan; milyonlarca Müslüman'a saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye'deki Fransız politikası ile birleştiğinde doyumsuz sömürgecinin zayıf geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor" dedi.