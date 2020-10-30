Uğur Işılak aslen nereli kaç yaşında? Uğur Işılak kimdir?

AK Parti eski milletvekili olan ve Erdoğan için Dombra şarkısını yapan Uğur Işılak uzun bir aradan sonra yeni bir şarkı çıkardı ortalık karıştı. Öz Eleştiri adında bir şakı yapan Uğur Işılak AK Parti'yi ve hükümeti yerden yere vurdu. Peki Uğur Işılak Öz Eleştiri şarkı sözü nasıl?

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Bir dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olan şarkıcı Uğur Işılak çok konuşulan yeni bir şarkısı ile yeniden gündem oldu. Erdoğan için Dombra şarkısı yapan Uğur Işılak bu kez Öz eleştiri şarkısının sözleri ile çok konuşuldu. Peki Uğur Işılak'ın yeni şarkısı Öz eleştiri şarkı sözü nasıl?

AK Parti eski İstanbul milletvekili Uğur Işılak’ın Mart ayında çıkardığı şarkı, dolar kurundaki yükseliş ve ekonomik kriz nedeniyle tekrar sosyal medyada gündeme geldi.





Söz ve müziğin Uğur Işılak’a ait olduğu “Öz Eleştiri” isimli şarkı, AK Parti’ye ve muhafazakar camiaya yönelik çok sert eleştiriler içeriyor.

Uğur Işılak kimdir:

Uğur Işılak 1971 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini Almanya'da tamamlayan Uğur Işılak, eğitimine edebiyat fakültesinde devam etti. İlk şiirini 8 yaşında yazdı. 10 yaşında ağabeyinden bağlama çalmayı öğrendi. 12 yaşından itibaren Avrupa'nın muhtelif yerlerinde konserler vermeye başladı.

Yaklaşık 25 yıllık sanat hayatında sözü ve müziği kendisine ait 400'e yakın eseri var. Eserlerinin müzik yönetmenliğini ve tonmaister’liğini üstlenen sanatçı, 1999 yılında “Dönen Alçak Olsun” albümüyle müzik alanına iddialı bir giriş yaptı. Daha sonra Canın Olayım, Yıldırım gibi, Gelsen de bir Gelmesen de, Tek Seni Sevdim, Haydi Anadolu gibi daha bir çok sevilen eserlerin bulunduğu albümlerini yayınladı.

Uğur Işılak, 2008 – 2010 yılları arasında Atv Avrupa kanalında “Yıldırım Gibi” daha sonra“Söz pazarı” ve TRT Haber kanalında “Yeni Şeyler Söylemek lazım” isimli programlar da yaptı.

2002 yılında “Haydi Anadolu”, 2008 yılında “Her şey Türkiye İçin”, 2014 yılında “İnandık Hakka”, “Dombra” ve 2015 yılında “Söyle Var Mısın” eserlerini AK Parti seçim müziği olarak hazırlamıştır. Ayrıca 2002 yılında CHP’nin yurt gezilerinde kullandığı “Haydi Anadolu” şarkısının söz yazarı ve bestecisidir.

7 Haziran 2015’te yapılan Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 3. bölge milletvekili seçilmiştir. 1 Kasım 2015’te tekrarlanan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmedi..