BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Williams Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir." denildi.
Açıklamada, ziyaretin amacıyla ilgili "Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams’ı kabul etmesi öngörülmektedir." denildi.