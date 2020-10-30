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Zeki Çelik gol attı Lille beraberliği zor kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız ekibinin ilk golünü Zeki Çelik attı.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibinin ilk golü milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0

C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

D Grubu:
Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0

E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1

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