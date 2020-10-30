Erzurum'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi
ERZURUM'da 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiası ile bir şahıs gözaltına alındı. Haberi duyan vatandaşlar polis merkezi önünde toplanarak linç girişiminde bulundu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, E.K. (42) isimli şahsın 10 yaşındaki çocuğa yönelik istismarda bulunduğu iddiası üzerine Narman ilçesinin halkı tepki gösterdi. Polis şüpheli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Durumu haber alan ilçe halkı toplu olarak polis merkezine gelerek şahsı linç etmek istedi. Polis jandarmadan destek istedi. Jandarma polis merkezi çevresinde güvenlik tedbiri aldı.
Şüpheli şahıs özel bir araçla polis merkezinden çıkarırken vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.
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