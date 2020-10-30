Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: ABD, Avrupa’da füze krizini kışkırtıyor

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Avrupa’ya hipersonik silah yerleştirme olasılığının kıtada füze krizini kışkırtabileceğini öne sürdü.

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Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “ABD’nin, Avrupa’da yeni bir füze krizini çıkarmak için sergilediği inat, derin ve samimi şaşkınlık yaratmıyor olamaz” ifadesini kullandı.

"Son derece küstah"

Zaharova, “Washington’un Avrupa’da hipersonik füze yerleştirme olasılığına ilişkin açıklama özellikle Rusya’nın Avrupa kıtasında kara bazlı kısa ve orta menzilli füze yerleştirme konusundaki moratoryuma bağlılığını teyit emesi bağlamında son derece küstah” dedi.

"Son derece riskli ve genel olarak istikrarı bozucu"

Washington’u ve müttefiklerine, Moskova’nın girişimini dikkatlice inceleme ve “yapıcı bir şekilde tepki verme” çağrısında bulunan Zaharova, “Önceden yasak olan füzelerin yerleştirilmesi son derece riskli ve genel olarak istikrarı bozucu olacak” diye konuştu.

"Kesinlikle eminiz"

Rusya’nın tam da bu yüzden, ABD yapımı sistemlerin olmayacağı bölgelerde bu tür araçları yerleştirmeye tek taraflı moratoryum ilan ettiğinin altını çizen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “O’Brien’in bahsettiği eylemlerin hiçbir şekilde ABD ve müttefiklerinin güvenliğini güçlendirmediğine kesinlikle eminiz. Washington’un bu yöntemlerle durdurabileceği tek şey, Avrupalıların bağımsızlık sergileyip güvenlik ve istikrar alanında Rusya ile yapıcı ilişkiler kurma çabaları olur.”