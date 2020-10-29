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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 099''a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 370.832'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1581 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762'ye yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, ağır hasta sayısı ise 1916 artarak günlük hasta sayısına yaklaştı. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5.0 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun'' ifadelerini kullandı

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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