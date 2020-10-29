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Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

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