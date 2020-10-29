Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Bayraktar TB2 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan fotoğraflar paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda hür ve özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.