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Afyonkarahisar'da kızının haberini duyan anne fenalık geçirdi: Kızıma bir şey oldu mu

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da, babasıyla cep telefonu almaya giden Pınar Meydan (11), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Milli Birlik Caddesi'nde dün öğle saatlerinde babası Yılmaz Meydan ile cep telefonu almaya giden Pınar Meydan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 03 UV 219 plakalı hafif ticari araç, Pınar Meydan'a çarptı. Yaralanan Pınar'a ilk müdahaleyi ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Pınar Meydan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazayı duyup, koşarak, caddeye gelen anne Nurten Meydan ise polislere ve çevredeki esnafa "Kızım nerede, doğru söyleyin, bir şey oldu mu?" diyerek fenalaştı. Olay yerindeki polis ekipleri, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının sağlık durumunun iyi olduğuna bir süre sonra ikna olan Nurten Meydan, Pınar'ın babasıyla cep telefonu almaya gittiğini anlatarak, olay yerindeki duraktan dolmuşa binip, hastaneye gitti.

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