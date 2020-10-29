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Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

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Azerbaycan, saldırı girişiminde bulunan Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafından düşürülen uçak sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim yerlerine misket bombalarıyla saldıran Ermenistan Ordusu’ndan 'hesap sormaya devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, bugün taarruz halindeki 2 SU-25 uçağını daha düşürdü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu" denildi.

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