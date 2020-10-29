Abdullah Gül'e 'Atatürk' tepkisi! 'Seni CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız'

Abdullah Gül, CHP'nin ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı mı olacak? 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Cumhuriyet Bayramı paylaşımına CHP milletvekili Barış Yarkadaş, "abartı" dedi ve ekledi: "Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız."

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Cumhuriyet'in 97. yaşı kutlamaları CHP'lilerle Abdullah Gül arasında yeni bir polemiğe neden oldu. Abdullah Gül'ün bolca Atatürk vurgulu Cumhuriyet Bayramı kutlama tweetine eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, "Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız" diye tepki gösterdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. https://t.co/ovmXsnP6hq — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 29, 2020

Seçim yaklaştıkça Atatürk sevgisini abartıyor!

Abdullah Gül'ün paylaşımını alıntılayan CHP'li Barış Yarkadaş ise "Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini 'abartıyor.' Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez." dedi.

Seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız

Yarkadaş ardından da şu notu düştü: "Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız. 29 Ekim 2020 - Perşembe..."