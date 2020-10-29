Rusya arabulucu oldu! Azerbaycan, Ermenistan’a 30 askerin cenazesini verdi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Rusya’nın arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 30 Ermeni askerinin cenazesini Erivan’a teslim ettiklerini duyurdu.

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Gazetecilere açıklamada bulunan Hacıyev, “Azerbaycan çatışmaların gerçekleştiği bölgede savaş meydanında kalan yaklaşık 30 Ermeni asker ve subayın cenazesini teslim etmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakü’nün Erivan’a ayrıca yaşlı iki Ermenistan vatandaşını verdiğini de söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın Rusya Savunma Bakanlığı ve bizzat Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya, Ermeni askerlerinin cenazelerinin teslimini organize ettikleri için minnettar olduğunu söyledi.

Ermenistan Soruşturma Komitesi yetkilisi Rafael Vardanyan, salı günü 2 Azerbaycanlı savaş tutsağının Ermenistan’da olduğu ve 17 Ermeni savaş tutsağının Azerbaycan’da olduğunu ifade etmişti.

Tutsak askerler

“İki Azerbaycanlı savaş tutsağı, uluslararası insan hakları kurallarına uygun olarak tutuluyor, ihtiyaçları olan her şeyi alıyorlar. Azerbaycan’da da 17 Ermeni savaş tutsağı bulunuyor” diyen Vardanyan, askeri tutsakların haklarının ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Ermenistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Temsilciliği ile çalışmalar gerçekleştirildiğini eklemişti.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.