Fidye istediler! Nijerya’da camiyi basan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Nasarawa eyaletinde bulunan bir camiye baskın yapan silahlı grup 17 kişiyi kaçırdı. Silahlı grup, 1 milyon naira ( 22 bin Türk lirası) fidye istedi.

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Nijerya’nın Nasarawa eyaletinde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Gwargwada-Sabo bölgesinde bulunan bir camiye namaz sırasında baskın düzenledi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, baskında aralarında 3 kadın da olduğu 17 kişi kaçırıldı. Silahlı grup, kaçırdığı kişilerin aile yakınlarından 1 milyon naira ( 22 bin Türk lirası) fidye istedi.

Hükümetten olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.