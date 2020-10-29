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Dışişleri Bakanlığı: Fransa Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Nice şehrindeki saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denildi.

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Fransa’nın Nice kentinde bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından 2 kişinin öldüğünü ve bir kadının başı kesilmiş olarak bulunduğunu duyurdu. 

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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