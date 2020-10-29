SGK'dan prim borçları için yeni uygulama! Önce SMS ile tebligat başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcunu yatırmaları için vatandaşlara artık klasik tebligat göndermek yerine SMS'le borç bildirimi yapacak. SMS ile borçluya gerekli ödeme uyarısı yapılmış sayılacak ve ardından e-haciz işlemi başlatılabilecek.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2021 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tahsilatını artırmak için vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek bazı yeni uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, SGK prim tahsilatını artırmak için mevsimlik çalışan tarım işçileri için de yeni yükümlülükler getirilecek. SGK, işverenin haber vermeden çalışanının maaşını düşürmesinin önüne geçmek için çalışanı SMS ile uyaracak. SGK prim borcunu yatırmaları için vatandaşlara artık klasik tebligat göndermek yerine SMS ile borcunu tebliğ edecek ve ödeme uyarısı yapılmış sayılacak.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı üzerinde ANKA muhabirinin yaptığı inceleme önümüzdeki yıl işveren ve çalışanların daha fazla prim ödemesi primlerin tahsilat oranın artırılması için bir dizi önlem alındığını ortaya çıkardı.

Kayıt dışına SMS'li uyarı

“Kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik program” uygulanacağı bildirilerek yeni dönemin sinyali verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüteceği çalışmaya SGK, Gelir İdaresi ve RTÜK de destek verecek.

“Maaşın düştü SMS'' gönderilecek''

RTÜK’ün kamu spotlarıyla uyaracağı vatandaşlar sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca “Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderme” uygulaması hayata geçirilecek. Böylece kötü niyetli işverenin çalışanına haber vermeden düşük prim yatırmasının önüne geçilmeye çalışılacak.

Prim tahsilatı 2 puan artacak

SGK’nın toplam prim tahsilat oranı 2019’da yüzde 79,6 oranında gerçekleşirken, 2020 sonunda bu oranın yüzde 78 olması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı, SGK Prim tahsilat oranını 2021’de 2 puan artırarak yüzde 78’e çıkartılması hedefi koydu.

Prim borcu tebligatı artık zarfla değil SMS ile yapılacak

Prim tahsilatlarını artırmayı planlayan Cumhurbaşkanlığı, prim borçlarının takip ve tahsilatı için çok daha etkin önlemler alacak. Bu kapsamda artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara klasik usülle posta ile tebligat yapılmayacak. Prim borcu olan kişiye gönderilecek SMS ile kendisine gerekli ödeme uyarısı yapılmış sayılacak ve ardından e-haciz işlemi başlatılabilecek.

Mevzimlik işçileri de artık prim ödeyecek

Prim tahsilatını artırmak için mevsimlik çalışan tarım işçileri için de yeni yükümlülükler getirilecek. Zaten çok zor koşullarda, kayıt dışı çalışan mevsimlik işçiler de artık 2021 yılında SGK tarafından çok daha sıkı takip edilecekler. Çiftçiler ve orman dahil mevsimlik tarım işçiler için prim ödeme süreleri hasat dönemine göre ayarlanacak. Böylece bu gruptaki vatandaşların primlerini zamanında ödeyip ödemedikleri takip altına alınacak.

İnşaat ve turizm mercek altında

Kayıtlı istihdamı artırmak için yeni önlemler planlayan Cumhurbaşkanlığı bu kapsamda, “kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleri ile küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler” de gerçekleştirilecek. Bu uygulama nedeniyle hem desteklerin hem de gerektiğinde verilecek cezaların meblağların yükseltilmesi mümkün olacak.