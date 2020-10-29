Gaziantep'te halılar yaşlı adamın hayatının sonu oldu

GAZİANTEP'te devrilen halı balyasının altında kalıp ağır yaralanan Celal Söğüt (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam GATEM Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. Nakliyat firmasında çalışan Celal Söğüt kamyondan indirdiği halı balyalarının altında kaldı. Yaralanan Söğüt'ü fark eden diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Söğüt'ü ambulansla özel hastaneye götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Söğüt, bu sabah hayatını kaybetti.



Adli Tıp Kurumu morgunda kardeşinin cenazesini bekleyen ve yaşanan ölümden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen Yılmaz Söğüt, “Dün akşam saatlerinde telefon geldi. Kamyonun çadırını çekerken halı balyalarının kardeşimin üzerine düştüğünü ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü söylediler. Hastaneye gittik, yoğun bakıma aldılar. Bu sabah vefat etti. 15 yıldır aynı yerde çalışıyordu. Çalıştığı yerden kimse arayıp, sormadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz” dedi. Celal Söğüt'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.