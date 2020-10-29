Milyonlarca komşuyu ilgilendiriyor! Yargıtay kararını verdi tazminat ödeyecek

Yargıtay, üst kattaki komşusunun dairesinden su sızdığı için üzüntü duyan ev sahibine tazminat ödenmesinin önünü açtı.

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Komşuların arasını açan su sızma tartışması Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin son kararıyla yeni bir boyut kazandı. Üst kattaki komşusunun balkon ve banyosundan sızan su sebebiyle büyük mağduriyet yaşayan vatandaş, önce diyalog yolunu seçti.



Komşusuna, evinde zarar meydana geldiğini, gerekli tadilatı yaptırması gerektiğini dile getiren mağdur apartman sakini, komşusunun soruna kulak asmaması sebebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Üst kat komşusu 11 numaralı daire sahibinin, balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle dairesinin zarar gördüğü, zararların tespiti için Sulh Hukuk Mahkemesi 'ne başvurarak tespit yaptırdığını bu nedenle verilen zararların toplamı 1.168 TL maddi tazminat ile bin TL manevi tazminata hüküm edilmesini talep etti.



Manevi tazminat reddedildi

6. Asliye Hukuk Mahkemesi; açılan maddi tazminat talebinin 850 TL'sinin kabulü ile dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine, davacının istemiş olduğu manevi tazminatın tamamının reddine hükmetti.



1 iş günü süre verildi

Tarafların temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yargılamada görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle hükmü bozdu. Asliye Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararından sonra yargılamaya devam eden 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kabulü ile; 1.168 TL'nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacıya ait balkon ve banyodaki rutubetlerin, dökülmelerin ve kararmaların davalının dairesinden kaynaklandığı anlaşılmakla davalının balkonunu doğrama korkulukları ile balkon çıkıntısı arasındaki kılcal boşlukların su geçirmez likit izolasyon malzemeleri ile dolgusunu yaptırmasına, bu işlem için davalıya 1 iş günü süre verilmesine hükmetti.



Oy birliği ile onanmasına hükmetti

Davalının dairesinin banyosunda bulunan küvetin sökülerek seramik kaplamaların ve derzlerin yenilenmesi ve daha sonra akrilik küvetin monte edilmesi için davalıya 2 iş günü süre verilmesine karar verildi. Hüküm davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Tazminat kararını yerinde bulan Daire; alt kattaki dairede oluşan tadilatın da suyun sızdığı daire sahibince yaptırılması gerektiğine hükmetti. Daire, mahkeme kararını oy birliği ile onanmasına hükmetti.