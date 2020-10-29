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Konya'da temizlik yaparken buldu! Gözlerine inanamadı

KONYA’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.

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Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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