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HABER /  DÜNYA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan

Demirören Haber Ajansı

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

''Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici''
Liakos paylaşımında “Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Gezegendeki en kalabalık üç dinden biri olan milyonlarca Müslümana saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız politikası ile birleştiğinde, doyumsuz sömürgecinin (zayıf) geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor” dedi.

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