Şarkıcı Zeynep kaç yaşında aslen nereli Zeynep evli mi?

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Zeynep Türkeş'in hayatı merak konusu oldu. Ah Memedim şarkısı ile milyonlarca kez dinlenen Zeynep Türkeş 44 yaşında ve aslen İzmitli. Zeynep Türkeş 2018 yılında Can Yalman ile evlendi.

Zeynep Türkeş bilinen adıyla Zeynep, 90'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan biri. 1995 yılında yayınladığı 'İnadı Bırak' adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, albümün hit şarkıları ile Memedim Zeynep ve İnadı Bırak Zeynep olarak anıldı.

Ah Mehmedim' şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran Zeynep, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Peki, Şarkıcı Zeynep (Zeynep Türkeş) kimdir, kaç yaşında?

Zeynep Türkeş ya da bilinen adıyla Zeynep, 21 Kasım 1975 tarihinde İzmit Kocaeli’de dünyaya geldi. Fransa Straaburg "Liberman" okulunda okudu. Bu sayede Fransızca öğrenen Zeynep, İzmit'ten sonra Bodrum'da yaşamaya başladı. İTÜ Devlet Konservatuvarı Şan Bölümünü kazandı. 1987 yılında konservatuvara başladı. 6 yıl enstrümantal ve Türk Musikisi, 5 yıl da şan bölümünde okudu. 1995 yılında yayınladığı "İnadı Bırak" adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, albümün hit şarkıları ile Memedim Zeynep ve İnadı Bırak Zeynep olarak anıldı.

1992 yılında buz patenine ilgi duydu ve buz pateni yapmaya başladı. Bu alanda Türkiye çapında bir birincilik ve bir üçüncülük kazandı.

11 Ocak 1995'te ilk albümü "İnadı Bırak"ı yayınladı. İbrahim Erkal besteleri yer alan bu albümde, "İnadı Bırak", "Mehmedim", "Bana Göre Değil" ve "Olduğun Gibi Kal" parçalarına klip çekildi.

"İnadı Bırak", "Bana Göre Değil" ve "Mehmedim" şarkılarının da hit olmasıyla başarılı bir çıkış yakalayan Zeynep, ertesi yıl Mayıs ayında ikinci albümü "Dudaklarımda Sevdan"ı yayınladı. "Hadi Hadi", "Yanarım" ve "Kolla Kendini" gibi parçalar büyük ilgi gördü. Bu sefer önceki albüme göre daha bir sert görünümle çıkan Zeynep, yine 1996 yılında askerler için pek çok konserde yer aldı. Gölbaşı, Ankara'da olağanüstü hal bölgesinden tedavi için gelen, AMPUTE (savaşta kolunu, bacağını kaybeden) gazi askerler için düzenlenen moral gününe katıldı.

Temmuz 1998'de çıkardığı "İlk Aşk - Adamım" albümüyle ve albümden çıkan "Her şeyimsin" ve "Elimden Bir Şey Gelmez" hit parçalarıyla başarısını sürdürdü. 1999 yılında konservatuvardan mezun olan Zeynep, 2 Haziran 2000'de yayınladığı dördüncü albümü "Halalzade" ile önceki albümlere nazaran daha az ilgi gördü. 25 Temmuz 2001'de ilk single çalışması "Kork Benden - Get Scare of Me" büyük beğeni topladı. Single'da "Kork Benden"'in remixleri dışında "Yüreğime Gömdüm Seni" isimli bir parça ve remixi bulunuyordu.

Ekim 2003'te "Kara Kaplı Kitap" adlı beşinci albümünü çıkardı. Müziğe dört yıl ara verdikten sonra Temmuz 2007'de "Yıkıl" albümüyle dönüş yaptı. "Yıkıl Karşımdan" şarkısıyla beğeni toplasa da, albümün satış başarısı az oldu. 25 Eylül 2008'de "Mayın" adlı iki parçalık bir single yayınladı, hemen bu single'dan sonra, "Yıkıl" albümüyle birlikte "Mayın & Yıkıl" adlı yeni bir albüm olarak yayınladı. "Mayın" adlı türküyü 1996 yılındaki AMPUTE gazi askerler için düzenlenen moral gecesindeki mayın sebebiyle bacağı kopan bir askerin isteğiyle daha önceden bestelediği öğrenildi.