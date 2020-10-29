Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak kimdir yaş farkı kaç?

Ahmet Arıman kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolüne hayat veren Ahmet Arıman'ın özel hayatı ve biyografisine bakalım. Ahmet Arıman, 1955 doğumlu müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

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Ahmet Arıman kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolüne hayat veren Ahmet Arıman dünyaevine girdi. Gelin hep birlikte Ahmet Arıman'ın özel hayatı ve biyografisine bakalım.

Ahmet Arıman, 1955 doğumlu müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

Ahmet Arıman 27 11 1955 tarihinde İstanbul un Fatih ilçesinde dünyaya merhaba diyen Ahmet Arıman 7 yıl sonra Bakırköy ilçesine taşınmışlardır, 40 yılı aşkın süre Bakırköy'de yaşayan sanatçı, orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başlamıştır. Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun görmüştür.

O dönemde Arzu Film'in en fazla beğenilen filmlerinde oynar,( Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile , Sultan ) bunlardan bir kaçıdır. Ertem Eğilmez'in vefatı ile sanki bir aile dağılmıştır ve artık bu tarz filmlerde çekilmez olur. Sahne çalışmalarına devam eden Ahmet Arıman festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

62 yaşında Kader Kaynak ile evlendi: Ahmet Arıman 62 yaşında dünyaevine girdi. Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine giren Ahmet Arıman mutluluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.