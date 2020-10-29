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Erken seçim için tarih verdi! '6 ay sonra yani Mayıs 2021'de erken seçim var'

"6 ay sonra yapılacak 'Erken Genel Seçimler'e hazırız" diyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Mayıs ayında erken seçim olacak" diyerek sözlerinin altını çizdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da AK Parti'nin 15-16 puan oy kaçtığını iddia etti.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6 ay sonra yapılacak 'Erken Genel Seçimler'e hazırız" dedi. Özdağ, "Mayıs ayında erken seçim olacak" diyerek sözlerinin altını çizdi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise AK Parti'nin oylarının yüzde 34'e düştüğünü öne sürdü.

Manisa İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Selçuk Özdağ, "Şartların tamamına sahibiz. 1 Kasım'da Ankara'da büyük bir kongre yapacağız" dedi. 6 ay sonra erken seçim yapılacağını öne süren Özdağ, "Erken Genel Seçimlere hazırız" diye konuştu. Özdağ şu ifadelere yer verdi:

- Gelecek Partisi olarak bir erken seçim çağrısı yapıyoruz. 1 Kasım’da Ankara’da partimizin olağan birinci kongremiz var. 1 Mayıs tarihinde erken seçime girebiliriz. Ama şimdiden hodri meydan diyoruz. Kendimiz için değil, milletimiz için siyaset yapıyoruz.

- Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli bir erken seçim kararı alın. Daha fazla rezil olmadan, oy kaybetmeden, hayal kırıklığı yaşamadan ve Türkiye’yi fakirleştirmeden onlara diyoruz ki erken seçim yapın.

- Diyorlar ki ‘niye yapsınlar. 3 seneleri var’. Şunu bilmiyorlar ki 3 sene sonra tamamen darmadağın olacaklar. Onların darmadağın olmaları bizi ilgilendirmiyor. Türkiye darmadağın olacak.

- Erken genel seçim kapımızı çalacak. İsteseler de istemeseler de kapımızı çalacak. 8 ay önce ben baskın seçim olacağını söyledim. Eğer Covid-19 sürecini iyi yönetselerdi bir baskın seçim yapacaklardı. Yönetemediler ve evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi ise erken seçim yapmak zorunda kalacaklar.

AK Parti'in son oy oranını açıkladı

Ahmet Davutoğlu, "Ak Parti'den kaçan oylar ki  şu an yüzde 15, 16 civarındadır. 49,5'dan 34'lere düştü. Bahçeli, yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli'dir" dedi.

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