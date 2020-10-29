Pandemide Türkiye rekor kırdı Avrupa'yı solladı! Zirvede yerini aldı

Salgın sürecinde nisan-haziran aylarında cepten konuşma rekoru kırdık. Salgının etkili olduğu aylarda aylık ortalama konuşma 544 dakikaya yükseldi. Türkiye bu süreyle Avrupa'da en çok cepten konuşan ülke oldu.

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Türkiye’de salgın sürecinde cep telefonuyla konuşma rekoru kırıldı. Ocak-mart aylarında ortalama 488 dakika olan mobil cihazlardan konuşma süresi, salgının etkili olduğu nisan-haziran döneminde aylık ortalama 544 dakikaya yükseldi. Bu süreyle Türkiye bu konuda Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı 2. Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, Kovid-19 salgını döneminde mobil cihazlardan yapılan aylık ortalama konuşma süresi 56 dakika arttı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, evden çalışma döneminin yoğunlaştığı, vatandaşların zorunlu durumlar dışında dışarı çıkmaması yönünde çağrıların yapıldığı nisan-haziran döneminde cep telefonuyla konuşma süresi de arttı.



4.5G abone sayısı 75 milyon 362 bin 689’a ulaştı

Bu dönemde mobil abone sayısı 81.7 milyon olarak hesaplandı. 4.5G hizmetinden yararlanan abone sayısındaki artış da devam etti. 4.5G abone sayısı geçen yılın ikinci çeyreğinde 73 milyon 433 bin 917 iken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 75 milyon 362 bin 689’a ulaştı. 4.5G abone sayısındaki artış 1.93 milyonu buldu.



Abone sayısı arttı

Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarak yaklaşık 18.7 milyar liraya yükseldi. Geniş bantta sabit abone sayısı 15.3 milyon olurken, mobil abone sayısı 63.1 milyonu buldu.



Aylık ortalama 8.7 GB kullanıldı

Aylık ortalama data kullanımı 172.4 GB oldu. Mobil geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı ise 8.7 GB olarak gerçekleşti. 4.5G uyumlu cihazlarda aylık ortalama data kullanımı 10.3 Gigabayta ulaştı. Bu dönemde fiber altyapı uzunluğu da 404 bin 308 kilometreyi buldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 364 bin 549 kilometreydi.